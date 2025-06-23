محمد بن راشد: شكراً لكل من جعل خدمة البشر قضيته الرئيسة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لموظفي الحكومة ولكل من يجعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسة.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أقرت الأمم المتحدة تاريخ 23 يونيو من كل عام "يوم الخدمة العامة" … تقديراً فيه لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "عبر ستة عقود تقريباً قضيتها في هذا المجال .. رأيت أمثلة مشرفة من الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الناس .. وتوفير خدمات الصحة .. والتعليم .. والسكن. .. والكهرباء والماء .. والتشريعات من أجل توفير بيئة ينمو فيها الإنسان .. ويحقق أحلامه وطموحاته واستقراره وكرامته".

وختم سموه قائلا "شكراً لموظفي الحكومة في بلادنا اليوم .. وكل يوم .. وشكراً لكل من جعل خدمة البشر ومنفعتهم قضيته الرئيسة وهمه الأكبر الذي قضى فيه حياته".