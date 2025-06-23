"أبوظبي للإعلام" تفوز بجائزة "الدانة للدراما 2025"

فازت "أبوظبي للإعلام"، بجائزة "الدانة للدراما 2025"، عن فئة "أفضل مؤثرات بصرية"، والتي حصل عليها الفنان خالد بن يونس عن عمله المتميّز في مسلسل "كائنات"، وهو أول مُسلسل رُعب وتشويق إماراتي.

يُعد مسلسل "كائنات" من أحدث إنتاجات "أبوظبي للإعلام"، حيث جرى عرضه حصرياً على تطبيق ADtv في فبراير الماضي، وجمع نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب، لرواية قِصص حول الصراع بين الخير والشر من خلال 13 حلقة، مُسلّطاً الضوء على قضايا إنسانية مُعقدة، وصراعات وشخصيات فريدة وخيالية.

تم الإعلان عن فوز "أبوظبي للإعلام" بهذه الجائزة المرموقة، خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مسرح البحرين الوطني، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام الخليجي والعربي، إلى جانب شخصيات ثقافية بارزة من مختلف دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث جرى تكريم الفنان خالد بن يونس، تقديراً لرؤيته البصرية التي أضافت بُعداً جديداً للتجربة الدرامية الخليجية، وأسهمت في تقديم عمل يُواكب أعلى المعايير الفنية والإبداعية، وترسيخ مكانة الدراما الخليجية على خارطة الإنتاج الدرامي العربي.

تُمثل هذه الجائزة إنجازاً جديداً يُعزّز مكانة "أبوظبي للإعلام" الريادية في مشهد صناعة الإعلام والمحتوى الدرامي، حيث تُعد جائزة "الدانة للدراما" واحدة من أبرز الجوائز الخليجية المتخصّصة في تكريم الإبداع الدرامي، والتي تُنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف دعم صناعة الدراما الخليجية وتقدير جهود صُنّاعها.