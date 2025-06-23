الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للإعلام" تفوز بجائزة "الدانة للدراما 2025"

"أبوظبي للإعلام" تفوز بجائزة "الدانة للدراما 2025"
23 يونيو 2025 17:48

فازت "أبوظبي للإعلام"، بجائزة "الدانة للدراما 2025"، عن فئة "أفضل مؤثرات بصرية"، والتي حصل عليها الفنان خالد بن يونس عن عمله المتميّز في مسلسل "كائنات"، وهو أول مُسلسل رُعب وتشويق إماراتي.
يُعد مسلسل "كائنات" من أحدث إنتاجات "أبوظبي للإعلام"، حيث جرى عرضه حصرياً على تطبيق ADtv في فبراير الماضي، وجمع نخبة من الفنانين الإماراتيين الشباب، لرواية قِصص حول الصراع بين الخير والشر من خلال 13 حلقة، مُسلّطاً الضوء على قضايا إنسانية مُعقدة، وصراعات وشخصيات فريدة وخيالية.
تم الإعلان عن فوز "أبوظبي للإعلام" بهذه الجائزة المرموقة، خلال الحفل الختامي الذي أقيم في مسرح البحرين الوطني، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام الخليجي والعربي، إلى جانب شخصيات ثقافية بارزة من مختلف دول مجلس التعاون والمنطقة، حيث جرى تكريم الفنان خالد بن يونس، تقديراً لرؤيته البصرية التي أضافت بُعداً جديداً للتجربة الدرامية الخليجية، وأسهمت في تقديم عمل يُواكب أعلى المعايير الفنية والإبداعية، وترسيخ مكانة الدراما الخليجية على خارطة الإنتاج الدرامي العربي.
تُمثل هذه الجائزة إنجازاً جديداً يُعزّز مكانة "أبوظبي للإعلام" الريادية في مشهد صناعة الإعلام والمحتوى الدرامي، حيث تُعد جائزة "الدانة للدراما" واحدة من أبرز الجوائز الخليجية المتخصّصة في تكريم الإبداع الدرامي، والتي تُنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بهدف دعم صناعة الدراما الخليجية وتقدير جهود صُنّاعها.

المصدر: وام
أبوظبي للإعلام
جائزة الدانة للدراما
فوز
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©