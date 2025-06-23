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نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الأربعين من طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة في دبي

نهيان بن مبارك يشهد تخريج الدفعة الأربعين من طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة في دبي
23 يونيو 2025 18:49

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج الدفعة الأربعين من طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة - الممزر في دبي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات التربوية وأولياء الأمور، حيث تم تكريم 141 خريجاً وخريجة.

حضر الحفل رشيدة ناشف، المديرة التنفيذية للشركة العربية لتطوير التعليم، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأولياء الأمور.

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وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ترافقه رشيدة ناشف، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات، مهنئاً إياهم وأسرهم بهذا الإنجاز الكبير، ومتمنياً لهم مستقبلاً واعداً بالعطاء والنجاح في خدمة الوطن والمجتمع.

في ختام الحفل، عبّر القائمون على المدرسة والخريجون وأولياء الأمور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على تشريفه الحفل، ومشاركته هذه اللحظة التاريخية في مسيرة المدرسة، مؤكدين أن حضوره يعكس عمق التقدير الذي توليه الدولة للتعليم وأهله، ويشكل مصدر إلهام وفخر للطلبة وهم يخطون أولى خطواتهم نحو المستقبل.

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
تخريج دفعة
مدرسة الاتحاد الخاصة
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