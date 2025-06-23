طقس صحو ورياح مثيرة للغبار أحيانا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الخليج العربي متوسط الموج يضطرب مساءً، فيما يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً ليلاً.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 27 60 20

دبي 39 28 60 25

الشارقة 40 28 60 25

عجمان 35 29 60 45

أم القيوين 40 26 60 35

رأس الخيمة 43 27 60 20

الفجيرة 42 32 70 15

العـين 44 28 50 15

ليوا 44 26 40 15

الرويس 42 25 55 20

السلع 44 28 50 15

دلـمـا 38 31 65 45

طنب الكبرى 37 31 75 45

طنب الصغرى 37 31 75 45

أبو موسى 37 31 75 45.