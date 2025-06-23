الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير فيصل بن خالد

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير فيصل بن خالد
23 يونيو 2025 22:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن سعود بن محمد آل سعود بن فيصل آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

أخبار ذات صلة
انتهاك صارخ
محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيد الله
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
سلمان بن عبد العزيز
تعزية
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©