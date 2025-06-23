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تعاون بين «دبي القضائي» والمعهد العالي للقضاء بالمغرب

تعاون بين «دبي القضائي» والمعهد العالي للقضاء بالمغرب
24 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

أبرم معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، وذلك خلال لقاء عُقد عن بُعد، بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء المغربي. 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم مسارات تبادل الخبرات والمعارف القانونية عبر تنظيم برامج تدريبية وندوات تخصصية في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وصرّحت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نولي في معهد دبي القضائي أهميةً كبيرة لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات القضائية والتدريبية الرائدة، ويسرنا أن نبرم هذه الاتفاقية مع المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي، وتضافر جهودنا في تطوير البرامج التدريبية».
بدوره، أعرب القاضي عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية، عن إبرام مذكرة التفاهم مع معهد دبي القضائي، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسّد حرص الجانبين على الارتقاء بآفاق العمل المؤسسي المشترك.

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