قائد شرطة أبوظبي: توفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة

أبوظبي (الاتحاد)



اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، على الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة الشعبية بمديرية شرطة العاصمة، وذلك في إطار حرص معاليه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والمراكز الشرطية، والوقوف على أداء العاملين، ومناقشة المقترحات الهادفة، التي تعزّز مبادرات وخطط التحسين والتطوير المستقبلي. وتفقد معاليه سير العمل والخدمات المقدمة للجمهور والتقنيات المتطورة المستخدمة، والتي تعزّز الاستباقية في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية في استدامة الأمن والأمان، والحفاظ على المنجزات التطويرية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وحث معاليه في اجتماع مشترك قطاع الأمن الجنائي ومديرية شرطة العاصمة ومركز شرطة الشعبية على مواصلة جهود التحسين والتطوير لتحقيق الأهداف، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة بالتركيز على تطوير قدرات العاملين فيها، لتقديم الخدمات المتميزة ونشر الجودة والتميز المؤسسي.

رافق معاليه، خلال الزيارة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، وكان في استقباله العميد الدكتور حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة، والعميد حمدان سعيد المنصوري، نائب مدير مديرية شرطة العاصمة، والعقيد مصبح سالم الكتبي، مدير مركز شرطة الشعبية.