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«ضمان» تستضيف النسخة الثانية من مجلسها الإماراتي

خالد الظاهري وعوض الدرمكي والحضور على هامش الفعالية (من المصدر)
24 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الثانية من مجلس «ضمان الإماراتي»، وذلك في مجلس المشرف التابع لإدارة مجالس أبوظبي - ديوان الرئاسة، بحضور الكوادر الوطنية العاملة في الشركة.
وتنسجم هذه الخطوة، مع التزام «ضمان» بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز قدراتهم المهنية للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التأمين محلياً وعالمياً. ويهدف مجلس «ضمان الإماراتي»، إلى ترسيخ ثقافة التواصل وتبادل الخبرات بين الموظفين والخبراء، وتزويدهم بالمعارف والرؤى التي تدعم تطورهم المهني والقيادي.
وركّز المجلس هذا العام على موضوع «التوازن بين العمل والحياة»، وشهد حضور خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»، الذي استعرض أبرز ما حققته الشركة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الإنجازات التي تواصل الشركة البناء عليها خلال عام 2025.
كما أكد الظاهري حرص «ضمان» على توفير بيئة عمل متوازنة ومحفزة، تعزّز الإنتاجية وتدعم الإبداع والاستدامة المؤسسية. واستضاف المجلس الكاتب عوض بن حاسوم الدرمكي، الذي قدّم للمشاركين رؤى ملهمة وتجارب واقعية، حول أهمية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وأثره في تعزيز الأداء الفردي والجماعي.
وتخلّل الحدث جلسة تفاعلية تضمنت ورشة عمل لتطبيق ما تعلموه خلال المجلس عبر تمارين على أرض الواقع، في أجواء تحفّز التفاعل والتواصل بين المشاركين.

منصة رائدة
ويُعد مجلس «ضمان الإماراتي»، منصة سنوية رائدة تهدف إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتنسجم مع التزام الشركة بمسؤوليتها المؤسسية تجاه الكوادر الإماراتية، من خلال تهيئة بيئة داعمة لمساراتهم المهنية وبناء قيادات وطنية تسهم في مستقبل مستدام ومزدهر للقطاع.

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