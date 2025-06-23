الثلاثاء 24 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» تدعم الاستدامة الصحية للأفراد عند التقدم في العمر

صورة جماعية للمشاركين في الورشة التدريبية (من المصدر)
24 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد) 

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار ثلاثة أيام، ورشة تدريبية متخصّصة لسفراء الصحة والعمر المديد، بمشاركة نخبة من أفراد المجتمع من مختلف إمارات الدولة، ممن هم في منتصف العمر، تم اختيارهم ليكونوا سفراء مؤثرين في نشر الثقافة الصحية الداعمة لجودة الحياة مع التقدم في العمر، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو رفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعٍ آمن وملتزم صحياً.
ويسهم هؤلاء السفراء، في الحملات التوعوية التي تنظمها الوزارة، ونشر الرسائل الصحية الإيجابية، وتمثيل نماذج حقيقية للتقدم في العمر بأسلوب صحي، إلى جانب المشاركة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية والرياضية، التي تعزّز مفهوم الشيخوخة النشطة وجودة الحياة.
وضمت قائمة سفراء الصحة والعمر المديد، الشيخ محمد القاسمي، يوسف القيواني، سعيد ظريف الشامسي، سعيد المعمري، حميد بوعجيل الشامسي، وأحمد المرزوقي، إلى جانب ساري الشيخ النجاري، وسلطان محمد العبيدلي. وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد» تجسيد عملي لاستراتيجية الوزارة في التحول إلى نموذج رعاية صحية استباقي، قائم على المشاركة المجتمعية والوقاية الشاملة، من خلال تعزيز الوعي وتمكين أفراد المجتمع من أداء دور حيوي في تحسين مستوى الصحة العامة، وهو خيار استراتيجي لضمان استدامة النظام الصحي للمجتمع، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني وعبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر. من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور، رئيس قسم صحة الأسرة، إلى أن هذه الورشة تميّزت بروح الالتزام والحماسة لدى المشاركين، وهي مؤشرات مشجعة على بناء جيل من القادة الصحيين المجتمعيين، الذين يحملون الرسالة التوعوية بكل وعي واقتدار، حيث إن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي منظومة ناجحة.

أخبار ذات صلة
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يُنظم برنامج «صحافة التأثير الإنساني»
«موارد دبي» تواصل استقبال المشاركات في الجائزة البحثية 2025
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الصحة
دبي
جودة الحياة
آخر الأخبار
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
الأخبار العالمية
ترامب يعلن وقف إطلاق نار شامل بين إيران وإسرائيل
اليوم 02:29
إطلاق صواريخ اعتراضية عقب استهداف قاعدة العديد في الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: استهداف قطر مخالفة واضحة للقانون الدولي
اليوم 01:49
أفراد الطوارئ في موقع اصطدام بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمعالجة قضايا المنطقة عبر المسار الدبلوماسي
اليوم 01:49
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة سكان غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث آلاف النازحين في غزة
اليوم 01:49
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
الأخبار العالمية
إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©