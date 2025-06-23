«الصحة» تدعم الاستدامة الصحية للأفراد عند التقدم في العمر

دبي (الاتحاد)



نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على مدار ثلاثة أيام، ورشة تدريبية متخصّصة لسفراء الصحة والعمر المديد، بمشاركة نخبة من أفراد المجتمع من مختلف إمارات الدولة، ممن هم في منتصف العمر، تم اختيارهم ليكونوا سفراء مؤثرين في نشر الثقافة الصحية الداعمة لجودة الحياة مع التقدم في العمر، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو رفع مستوى الصحة العامة لدى مجتمع وقائي واعٍ آمن وملتزم صحياً.

ويسهم هؤلاء السفراء، في الحملات التوعوية التي تنظمها الوزارة، ونشر الرسائل الصحية الإيجابية، وتمثيل نماذج حقيقية للتقدم في العمر بأسلوب صحي، إلى جانب المشاركة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية والرياضية، التي تعزّز مفهوم الشيخوخة النشطة وجودة الحياة.

وضمت قائمة سفراء الصحة والعمر المديد، الشيخ محمد القاسمي، يوسف القيواني، سعيد ظريف الشامسي، سعيد المعمري، حميد بوعجيل الشامسي، وأحمد المرزوقي، إلى جانب ساري الشيخ النجاري، وسلطان محمد العبيدلي. وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد» تجسيد عملي لاستراتيجية الوزارة في التحول إلى نموذج رعاية صحية استباقي، قائم على المشاركة المجتمعية والوقاية الشاملة، من خلال تعزيز الوعي وتمكين أفراد المجتمع من أداء دور حيوي في تحسين مستوى الصحة العامة، وهو خيار استراتيجي لضمان استدامة النظام الصحي للمجتمع، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني وعبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالعمر. من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور، رئيس قسم صحة الأسرة، إلى أن هذه الورشة تميّزت بروح الالتزام والحماسة لدى المشاركين، وهي مؤشرات مشجعة على بناء جيل من القادة الصحيين المجتمعيين، الذين يحملون الرسالة التوعوية بكل وعي واقتدار، حيث إن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي منظومة ناجحة.