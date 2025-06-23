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«المرأة سند للوطن» تنظم الملتقى الثالث لعام المجتمع

جانب من الجلسات الحوارية (من المصدر)
24 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة يوم الأسرة العالمي ويوم الأب، نظمت جمعية المرأة سند للوطن الملتقى الثالث لعام المجتمع تحت شعار «قلب الأب وطن»، أول أمس، في نبض الفلاح - أبوظبي، بحضور نخبة من المتحدثين والمهتمين بالشأن الأسري والتنموي.
ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود الجمعية في تعزيز مفاهيم التماسك الأسري والوعي المجتمعي.
وقد افتتحت رئيسة جمعية المرأة سند الوطن، الدكتورة أمينة الماجد، هذه المناسبة بكلمة عن الأب ودوره المجتمعي في قيادة أسرته.
وقالت: «إن الأب ليس فقط سنداً للأسرة، بل وطنٌ يحتضنها بالأمان، ويرعاها بالحنان، ويقودها بالحكمة. نؤمن في الجمعية أن تمكين الأسرة يبدأ من تعزيز أدوار الأب، شريكاً في التربية، وصانعاً للتوازن. ومن هنا جاءت رسالتنا في هذا الملتقى لنقول: قلب الأب وطن، ومسؤوليته تبدأ من الوعي وتنتهي بالاستدامة المجتمعية». كما وقد تنوعت محاور الملتقى بين التوعية الأسرية والتثقيف المالي والتمكين القيادي داخل الأسرة، من خلال جلسات حوارية شارك فيها نخبة من المختصين: من بينهم المستشار العميد الدكتور سيف المزروعي، الذي قدم قراءة قيادية في مفهوم «السلامة في الأسرة»، مؤكداً على مسؤولية الأب كعمود في رسم معالم الأمان داخل الأسرة.
 وناقشت الأستاذة مريم المزروعي محور السلامة الأسرية، مشيرة إلى أهمية الوقاية الفكرية والاجتماعية والنفسية لأفراد العائلة.
 وتناولت الدكتورة سكينة المرزوقي، الأدوار الواعية للأب بشكل خاص والأبوين معاً بشكل عام في مواجهة التحديات اليومية داخل الأسرة.
واستعرضت الدكتورة سهيلة النعيمي، مفاتيح التوازن المالي في تربية الأبناء من خلال الوالدين. وقد أدارت اللقاء الدكتورة موزة النعيمي التي أضفت على الملتقى طابعاً تفاعلياً وثراءً في الطرح.

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