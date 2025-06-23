«أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» يبحث تعزيز مسيرة الجامعة المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عدداً من البرامج والسياسات الجديدة والمحدثة في المجالات العلمية والأكاديمية، كما اعتمد التقويم الأكاديمي للعام 2025-2026، وقوائم الخريجين للعامين الماضي والحالي، واطلع على الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة للربع الثاني من العام الجاري، كما اطلع المجلس على تقرير الاعتمادات الأكاديمية، وتقرير حول برامج فرع الجامعة في منطقة الظفرة، وخطة أهم المبادرات والأنشطة للعام 2025.

وبحث المجلس برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس الأمناء، السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبلية، في التوسع في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، ووقف المجلس في اجتماعه على إجراءات الجامعة في ما يخص ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي القائم على المخرجات ومصفوفة المخاطر، حيث تم تطوير واعتماد 284 إجراء تشمل قطاعات وإدارات الجامعة كافة، وبالنسبة لاعتماد البرامج الأكاديمية من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، حصلت الجامعة على الاعتماد الأولي لبكالوريوس الآداب في اللغة الروسية، وماجستير الآداب الشعبي الإماراتي، هذا بجانب عدد من التغييرات الجوهرية التي تم اتخاذها في عدد من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.



الارتقاء بمسيرة التعليم العالي

أكد الدكتور محمد راشد الهاملي، خلال الاجتماع، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تمضي بخطى ثابتة وراسخة نحو استشراف مستقبل الدراسات الإنسانية والاجتماعية برؤى علمية ومنهجية، ما يجسد حرصها على تعزيز مجال الدراسات الإنسانية بمختلف مساقاتها، وتبني خطط العمل الشاملة والرؤى الأكاديمية المستقبلية، التي تحقق استراتيجية دولة الإمارات في الارتقاء بمسيرة التعليم العالي، وإحداث نقلة نوعية في مخرجاته من أجل إيجاد كوادر مهنية ذات كفاءة عالية تساهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات.