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علوم الدار

«موارد دبي» تواصل استقبال المشاركات في الجائزة البحثية 2025

«موارد دبي» تواصل استقبال المشاركات في الجائزة البحثية 2025
24 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استقبال المشاركات في الدورة الأولى من الجائزة البحثية لعام 2025، التي أُطلقت في فبراير الماضي؛ بهدف دعم البحث العلمي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة الموظفين.
وبلغ عدد البحوث المتسلمة حتى الآن 20 بحثاً، مقدمة من 13 جهة حكومية، تتصدرها جامعة حمدان بن محمد الذكية، بخمسة بحوث، تليها دائرة الموارد البشرية، بثلاثة بحوث، إلى جانب مشاركات من هيئات عدة، مثل هيئة الصحة بدبي، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومكتبة محمد بن راشد.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام للدائرة، أن المشاركة الواسعة تعكس روح التعاون لدعم منظومة العمل الحكومي، وتوظيف البحث العلمي كأداة لتحسين الأداء المؤسسي واستدامة التميز، داعياً الجهات الحكومية والأكاديمية لمواصلة التقديم بأبحاث تواكب تطلعات دبي.
وتنوعت موضوعات البحوث المقدّمة، لتشمل الذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة الوظيفية، وأنماط العمل الحديثة، وتطوير السياسات والأنظمة المؤسسية.
كما أعلنت الدائرة أن آخر موعد لتقديم البحوث هو 8 أغسطس 2025، مع عقد ورشة تعريفية ثانية في يوليو لتحديث المشاركين حول مستجدات الجائزة والتحديثات التقنية على موقعها الإلكتروني.

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