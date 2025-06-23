مجلس الشؤون الإنسانية الدولية يُنظم برنامج «صحافة التأثير الإنساني»

دبي (الاتحاد)



نظم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أمس، برنامجاً تدريبياً حول «صحافة التأثير الإنساني»، يستمر لغاية الخميس المقبل في أبراج الإمارات بدبي، وذلك ضمن مبادرة «صناع الأثر» التي أطلقها المجلس، بالتعاون مع الأكاديمية؛ بهدف إنتاج محتوى إعلامي متنوع حول المبادرات والبرامج والمشروعات الإنسانية والتنموية في مختلف قارات العالم.

ويهدف برنامج «صحافة التأثير الإنساني»، إلى التعريف بالصحافة الإنسانية، وتمكين المشاركين من فهم وكتابة البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية والتنموية، وطرق السرد القصصي المختلفة للكتابة الإنسانية، والالتزام بأخلاقيات المهنة والتوازن بين الإحساس والمهنية، بالإضافة إلى تعلم استراتيجيات ومهارات المتابعة الإعلامية، وتقنيات الترجمة الصوتية والصورية لتناسب مختلف القوالب الصحفية والوسائل المستخدمة في النشر.

وحول تنظيم برنامج صحافة التأثير الإنساني، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «تواصل أكاديمية الإعلام الجديد جهودها في تقديم برامج تدريبية مبتكرة تواكب التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي، ومن شأن برنامج (صحافة التأثير الإنساني) أن يتيح للمنتسبين إليه فرصة تطوير مهاراتهم، وتمكينهم من أدوات وتقنيات المحتوى الإنساني، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية المختلفة».