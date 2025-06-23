جلسة عصف ذهني بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)



عقَد مركز شرطة الدقداقة الشامل بشرطة رأس الخيمة جلسةَ عصف ذهني بعنوان: «عام المجتمع»، بحضور العقيد علي راشد السلحدي، رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل، مع عدد من ضباط المركز، وبمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: الشركة العربية للإنتاج الحيواني، وشركة ستيفن روك، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لروضة ومدرسة فاطمة بنت مبارك. وأوضح رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل أنّ جلسة العصف الذهني ناقشت دعمَ المبادرات والمقترحات المؤسسية ذات الأثر المجتمعي، وطرق وأساليب تسهيل الوصول إلى الخدمات لفئات المجتمع كافة، خاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وكيفية ⁠تبنّي الحلول الرقمية والممارسات الذكية؛ لتعزيز ثقافة الابتكار الداخلي، وتصميم أفضل المبادرات التي تعزّز جودة الحياة الأمنية في المجتمع.



أبرز التحديات

أشار العقيد علي السلحدي إلى أنّ جلسة العصف الذهني تناولت أبرز تحديات منطقة الاختصاص التي يواجهها الشركاء الاستراتيجيون والمتعاملون مع المركز، وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات المهمة، كان أبرزها إنشاء خطط تنفيذ للمبادرات والمقترحات المُقدمة والمُقيّمة كونها الأفضل، و⁠إجراء جلسات عصف دورية.