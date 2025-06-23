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«قطارات الاتحاد» تطلق جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار

«قطارات الاتحاد» تطلق جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار
24 يونيو 2025 01:49

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار، وفتح باب التسجيل بشكل رسمي. وستقدم الجائزة منحة مالية بقيمة مليون درهم، مستهدفةً بهذه الخطوة المبدعين، والشركات الناشئة، والمؤسسات البحثية، وروّاد التكنولوجيا من مختلف دول العالم، لتشجيعهم على تقديم حلول مبتكرة. وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في إطار فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل» 2025، والذي سيقام خلال الفترة بين 30 سبتمبر و2 أكتوبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي. 

قيادة الابتكار  
تجسّد جائزة «جلوبال ريل 2025» للابتكار، التزام شركة قطارات الاتحاد بدعم مستقبل السكك الحديدية والتنقل ومواكبة التطورات التي سيشهدها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالمياً في ابتكار حلول النقل. 
وتستقبل الجائزة المشاركات التي تركز على إيجاد الفرص وتقديم حلول لتحديات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والتنقل. وسيجري تقييم المشاركات مع التركيز على جوانب عدة، أبرزها الجانب التقني، وإمكانية التطبيق التجاري للأفكار والحلول المقترحة، ومدى مواكبتها للمتطلبات المستقبلية لقطاع النقل العالمي، وقابليتها للتطوير. 

مواعيد التقديم  
يستمر استقبال طلبات المشاركين حتى تاريخ 31 يوليو 2025، وسيتم عرض مشاريع المرشحين النهائيين للجائزة، في إطار فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل  2025».

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