الكويت تدين بشدة الهجوم على قاعدة العديد في قطر

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر من قبل الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الهجوم "يعتبر تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت الوزارة "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها بما في ذلك حقها في الرد".

وأضاف البيان أن دولة الكويت "تعرب أيضا عن استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها"، مشيدة في ذات الوقت بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد دولة الكويت على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع.