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الصين تباشر إنشاء البنية التحتية لأعلى مرصد شمسي في العالم

الصين تباشر إنشاء البنية التحتية لأعلى مرصد شمسي في العالم
24 يونيو 2025 13:43

 انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال بناء البنية التحتية الداعمة لتلسكوب شمسي متطور في محافظة داوتشنغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، في خطوة نحو حقبة جديدة من الرصد الشمسي عالي الدقة. وتقود جامعة نانجينغ بالتعاون مع معهد نانجينغ للبصريات الفلكية والتكنولوجيا ومراصد يوننان، وكلاهما تابعان للأكاديمية الصينية للعلوم، مشروع التلسكوب الشمسي الواسع المجال والعالي الدقة الذي يبلغ طول قطره 2.5 متر، وهو مشروع وطني لأجهزة البحث.

وبدأ بناء التلسكوب رسميا في عام 2022، ومن المتوقع أن يصبح عند اكتماله أكبر تلسكوب شمسي محوري في العالم.

ويقام المشروع في موقع إستراتيجي على ارتفاع 4700 متر فوق سطح البحر على جبل في محافظة داوتشنغ، يتميز بظروف جوية مستقرة وبيئة مثالية لرصد الشمس.

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ومن المتوقع أن يصبح هذا الموقع أعلى مرصد شمسي في العالم، ما يوفر قاعدة أساسية للحصول على بيانات رصد عالمية المستوى.

ومن المقرر أن يكتمل بناء البنية التحتية الداعمة وتجميع التلسكوب بحلول نهاية عام 2026، ليعقب ذلك تشغيل النظام واختباره بشكل شامل

المصدر: وام
الصين
الشمس
تلسكوب
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