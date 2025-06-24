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علوم الدار

"المعاشات": صرف معاشات المتقاعدين لشهر يونيو غداً

"المعاشات" تصرف معاشات المتقاعدين لشهر يونيو غداً
24 يونيو 2025 13:16

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بدء صرف معاشات شهر يونيو 2025 اعتباراً من يوم الأربعاء 25 يونيو؛ حيث سيتم إيداع المعاشات مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين ابتداءً من يوم غد. وأوضحت الهيئة أن القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة هذا الشهر تبلغ 834 مليونا و511 ألفا و656 درهما، مقارنة بـ782 مليونا و578 ألفا و834 درهما في يونيو 2024، بزيادة قدرها 51 مليونا و932 ألفا و822 درهماً. 

 

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ويبلغ عدد المستفيدين هذا الشهر 49 ألفا و984 مستفيداً، مقارنة بـ 48 ألفا و335 مستفيداً في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 1649 مستفيداً.
وتدعو الهيئة المتقاعدين والمستحقين إلى تحديث بياناتهم بشكل منتظم سواء لديها أو لدى البنوك لضمان عدم تأخر صرف المعاشات، كما تؤكد أهمية استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر منصة "معاشي"، مثل تحديث البيانات، والاستعلام عن المعاشات، وطلب الشهادات، وغيرها.
يذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تتولى الهيئة تنفيذها، بالإضافة إلى المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

 

 

 

المصدر: وام
المعاشات
المتقاعدين
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