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الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتشيد بالجهود الأميركية والقطرية

الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتشيد بالجهود الأميركية والقطرية
24 يونيو 2025 14:48

رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة إسرائيل، معربة عن أملها في أن يُشكل هذا التطور خطوة نحو خفض التصعيد وتهيئة بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي.

وثمّنت وزارة الخارجية في بيان لها الجهود الدبلوماسية التي بذلها فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، والدور البنّاء الذي اضطلع به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

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وأكدت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية والحوار، وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات التي تعرقل فرص التنمية وتهدد أمن شعوبها.

وجددت الدولة التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إرساء دعائم السلام وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

المصدر: وام
إيران
إسرائيل
الإمارات
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