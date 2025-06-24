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علوم الدار

إطلاق حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية

إطلاق حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية
24 يونيو 2025 16:24

وقعت AIREV، الشركة الإماراتية الناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة استراتيجية مع Tenstorrent، الشركة الأميركية المتخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير ونشر حزمة ذكاء اصطناعي وكيلي عالية الأداء لأغراض الاستخدام المؤسسي والسيادي. وتمثل هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتي نحو العالمية - حيث يثبت دمج الأجهزة الأميركية قابلية الابتكارات المحلية للتوسع ونضجها وجاهزيتها للتصدير.
وتقوم Tenstorrent، التي أسسها مصمم الرقاقات جيم كيلر، بتصميم بنىً تركز على الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة مركزية RISC-V عالية الأداء، إلى جانب شرائح قابلة للتكوين ومجموعة برمجيات مفتوحة المصدر. 

وفي إطار هذا التعاون، يتم نشر منصة AIREV السيادية "عند الطلب" مباشرةً على أجهزة Tenstorrent وسيتم إطلاق "عقدة تطوير ذكاء اصطناعي وكيلي" مخصصة في دولة الإمارات للتحقق من أداء الحل في ظل أعباء عمل المؤسسات والقطاع الحكومي في العالم الحقيقي، مع كون النشر الآمن والمحكم في الموقع ميزة أساسية.

  • إطلاق حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية
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وقال محمد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة AIREV إن هذا التعاون يشكل تكاملاً تقنياً، يتعلق بتصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم وتثبت شراكتنا مع Tenstorrent بأن الذكاء الاصطناعي الإماراتي ليس إقليميًا فحسب، بل هو قابل للتطبيق عالميًا، والتوسع والاعتماد عالميًا.
وقال جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent: إن دمج أجهزة Tenstorrent مع حل الذكاء الاصطناعي الوكيلي الخاص بها مميزاً لعمليات النشر السحابية وعالية الأمان في الموقع.
وأضاف "من خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء البنية التحتية والمنهجية اللازمة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى العالمية ويتماشى هذا تمامًا مع رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، حيث يعد تصدير الابتكارات أمرًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي".وبعد نجاح عملية التحقق، ستقوم AIREV وTenstorrent بتفعيل استراتيجية عالمية مشتركة تستهدف الصناعات الخاضعة للتنظيم والشركات ومؤسسات القطاع الحكومي في جميع أنحاء أميركا الشمالية وآسيا والخليج.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة الأميركية
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