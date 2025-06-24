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الاتحاد للطيران وطيران أوروبا تحتفلان بانطلاق رحلتهما الافتتاحية

الاتحاد للطيران وطيران أوروبا تحتفلان بانطلاق رحلتهما الافتتاحية
24 يونيو 2025 17:06

احتفلت الاتحاد للطيران وطيران أوروبا بانطلاق رحلتهما الافتتاحية بعقد تأجير مع الطاقم من أبوظبي إلى مدريد، مُسجّلةً بذلك أول رحلة للناقلة الإسبانية من الشرق الأوسط.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُمثّل هذه الرحلة على متن طائرة بوينغ 787-9 تطوراً هاماً في الشراكة بين الشركتين، مُستندةً إلى الاتفاقية الموسّعة للمشاركة بالرمز وتعاونهما في برنامج الولاء.
وبذلك تُقدّم الاتحاد للطيران الآن رحلتين يوميا إلى مدريد.
ويُعزز عقد التأجير مع الطاقم بشكل كبير ربط أبوظبي بإسبانيا والروابط السياحية والتجارية بين البلدين.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران «يُظهر هذا التعاون إمكانية طيران الاتحاد للعمل مع شركاء إستراتيجيين لتعزيز مسارها إلى مدريد وتقديم خيارات أكبر للمسافرين بين الإمارات وإسبانيا».
من جانبه، قال خوان خوسيه هيدالغو، رئيس طيران أوروبا إن شراكتنا مع الاتحاد للطيران لإطلاق أولى رحلاتنا في الشرق الأوسط من أبوظبي لحظةً فارقةً في مسيرة طيران أوروبا، حيث تُمكّننا من تلبية الطلب المتزايد على السفر بين إسبانيا والإمارات، وتعتبر أبوظبي وجهة عالمية ومنصة مثالية لتوسعنا إلى أسواق جديدة.
ومن خلال شبكاتهما المشتركة، تُتيح الشركتان للمسافرين إمكانية السفر إلى أكثر من 130 وجهة حول العالم.

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المصدر: وام
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