الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما يُتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة في المناطق الشمالية.

أما الرياح، فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س أحيانًا.

وفي ما يخص حالة البحر، فيكون الخليج العربي مضطربًا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند 00:32، بينما يكون الجزر الأول عند 18:06، والثاني عند 08:09.

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج، مع توقيتات المد عند الساعة 10:11 و20:53، والجزر عند الساعة 15:47 و03:54.



فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38

27 80 20 دبي 41

29

75

15 الشارقة 41

31

80

25 عجمان 38

31

80 25 أم القيوين 41

29

80 45 رأس الخيمة 43

28

80 45 الفجيرة 41

33

80 45 العين 43

30

60 30 ليوا 44

27

15 10

الرويس 41

26

50 20 السلع 43

31

20 10 دلما 38

29

70 25 طنب الكبرى 36

31

80

55 طنب الصغرى 36

31

80 55