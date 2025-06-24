الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً
24 يونيو 2025 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما يُتوقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة في المناطق الشمالية.
أما الرياح، فتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س أحيانًا.
وفي ما يخص حالة البحر، فيكون الخليج العربي مضطربًا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:13، والمد الثاني عند 00:32، بينما يكون الجزر الأول عند 18:06، والثاني عند 08:09.
أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج، مع توقيتات المد عند الساعة 10:11 و20:53، والجزر عند الساعة 15:47 و03:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 38
27 80 20
دبي 41
 29
 75
 15
الشارقة 41
31
 80
 25
عجمان 38
31
 80  25
أم القيوين 41
29
 80  45
رأس الخيمة 43
28
 80  45
الفجيرة 41
33
 80  45
العين 43
30
 60  30
ليوا 44
27
 15  10
الرويس 41
26
 50  20
السلع 43
31
 20  10
دلما 38
29
 70  25
طنب الكبرى 36
31
 80
 55
طنب الصغرى 36
31
 80  55
أبوموسى 36
31
 80
 50

 

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©