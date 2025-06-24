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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة

رئيس الدولة والرئيس الإيراني يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
24 يونيو 2025 18:20

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد سموه خلاله ترحيب دولة الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل معرباً سموه عن أمله أن يشكل الاتفاق أساساً لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد سموه على أهمية توفير أسباب نجاح الاتفاق لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها، مجدداً سموه موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يصب في مسار السلام والأمن الإقليميين.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة لموقف دولة الإمارات وتضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها.

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