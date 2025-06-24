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علوم الدار

أبوظبي.. لوحة مضيئة

أبوظبي.. لوحة مضيئة
25 يونيو 2025 01:49

تشكيلات ومجسّمات مضيئة تزيّن العاصمة أبوظبي بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1447، احتفاء بالمناسبة الغالية، وما تمثله من قيم إسلامية نبيلة.
واستلهمت تصاميم التشكيلات والمجسمات المضيئة من زخارف العمارة الإسلامية، وعناصر الطبيعة والتراث الإسلامي والإماراتي، تزينها جملة (العام الهجري 1447) المثبتة على المجسمات، مبشرة بالعام الهجري الجديد.
وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على توفير إجراءات الأمن والسلامة كافة، في قطع الزينة والمجسمات، التي تم تركيبها، حيث تم استخدام وحدات إضاءة موفرة للطاقة، وتمديدات كهربائية ومصابيح مصنعة من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية، كما روعي أن تكون أحجام المجسمات واللوحات المضيئة مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، تعزيزاً لمعايير السلامة.

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