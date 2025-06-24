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علوم الدار

«البلديات والنقل» تصدر دليلاً لتخطيط وتصميم دورات المياه العامة

«البلديات والنقل» تصدر دليلاً لتخطيط وتصميم دورات المياه العامة
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً شاملاً لتخطيط وتصميم دورات المياه العامة في إمارة أبوظبي؛ بهدف توفير مرافق صحية آمنة وشاملة تعزز من جودة الحياة، وتدعم المظهر الحضري العام للإمارة.
 يتضمن الدليل، الذي يعد مرجعاً تنظيمياً وفنياً، اشتراطات تخطيطية وتصميمية واضحة تضمن توزيع دورات المياه العامة في مواقع استراتيجية، مثل الشواطئ، والحدائق، ومحطات النقل العام، والمناطق التجارية المزدحمة، إلى جانب معايير متكاملة تضمن سهولة الوصول للجميع، ويشجع على اعتماد التصاميم الصديقة للبيئة والاستخدام الفعّال للموارد.
ويحدد الدليل أنواع دورات المياه التي يمكن اعتمادها، سواء العادية أو الآلية منها، وذلك إضافةً إلى إرشادات دقيقة تتعلق بالتهوية، والإضاءة، ومواد البناء المستعملة، ونظم التشغيل والصيانة.
وأكد الدليل ضرورة توفير مرافق مخصصة لمختلف الفئات، بما في ذلك غرف العناية بالأطفال والرضّع، ومرافق أخرى موائمة لأصحاب الهمم، بما يتوافق مع معايير كود أبوظبي الدولي للبناء، وذلك تماشياً مع نظام التقييم «سهل» الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.
ويتميز الدليل بتركيزه على تعزيز شعور المستخدمين بالأمان، بما في ذلك ضمان وضوح خطوط الرؤية لمحيط المرافق، وتوفير الإضاءة الكافية فيها، وتركيب كاميرات مراقبة عند المداخل والمخارج.
وصرح عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة قائلاً: «يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام الدائرة بتوفير بيئة عمرانية مستدامة وصحية تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتلبي احتياجات سكان وزوار الإمارة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويعكس الوجه الحضاري لأبوظبي».
ودعت الدائرة جميع المختصين في تخطيط وتصميم وتركيب وصيانة وتشغيل وإدارة دورات المياه العامة، إلى الالتزام الكامل بالمعايير الواردة في الدليل عند تصميم وتنفيذ هذه المرافق.
وأكدت أن الالتزام بهذه المعايير يؤدي دوراً محورياً في تحسين جودة المرافق العامة، وتحقيق رؤية الإمارة في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تساهم في الارتقاء بمستويات الصحة والسلامة العامة.

دورات المياه
دورات المياه العامة
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الإمارات
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