إنجاز مشروع إنشاء طرق داخلية في «الروضة 2» بعجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إنجاز مشروع إنشاء مجموعة من الطرق الإسفلتية المفردة في منطقة الروضة 2، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين درهم، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام من خلال تحسين جودة وترابط البنية التحتية.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن بلدية عجمان تواصل العمل لتأمين وصول السكان لوجهاتهم المنشودة خلال وقت قياسي، موضحاً أن المشروع يتضمن إنشاء طرق داخلية بطول إجمالي 4.5 كيلومتر؛ بهدف تحسين سهولة الوصول إلى الأراضي والمساكن، وتطوير البنية التحتية في المنطقة بما يعزّز التنقل الأسهل والآمن.

وقال: إن المشروع سيسهم في رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الطريق، مشيراً إلى تزويد الطرق الجديدة بعناصر السلامة المرورية، مثل اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، مما يعزّز من أمان السكان، ويشجع على حركة البناء والاستثمار في المنطقة.