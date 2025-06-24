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علوم الدار

تأسيس أول مركز لحفظ الفطريات في «إكسبو دبي»

خلال الإعلان عن المركز (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تأسيس أول مركز في العالم لبقاء الأنواع مخصص للفطريات في «تيرّا»؛ بهدف سد واحدة من أهم الفجوات في الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تمتلك الفطريات إمكانات هائلة غير مستغلة للإسهام في قضايا ملحة وأساسية في مجالات عددية تشمل تخزين الكربون، ومرونة النظم البيئية، وصحة النبات، وإعادة تدوير المغذيات.
والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) هو أكبر شبكة للعمل البيئي في العالم وأكثرها تأثيراً، ويعمل الاتحاد للحفاظ على الطبيعة وتسخير الحلول التي تُقدّمها لمواجهة التحديات العالمية.
وتُعدّ «القائمة الحمراء» الصادرة عنه المصدرَ الموثوقَ لتحديد أخطار انقراض الأنواع والنظم البيئية، وتسهم في تُشكيل جهود وسياسات حفظ الأنواع والبيئة في جميع أنحاء العالم.
وسيكون مركز بقاء الأنواع في «تيرّا» أول مركز تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في الشرق الأوسط، وسيركز في البداية على الفطريات في المنطقة، مع العمل على وضع تقييمات لقائمة حمراء عالمية خاصة بالفطريات.
وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «من الضروري ألا ندخر جهداً في مواجهة أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المترابطة». 

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إكسبو دبي
الإمارات
مدينة إكسبو دبي
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
الفطريات
التنوع البيولوجي
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