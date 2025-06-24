الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة في أبوظبي

خلال الاجتماع (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين، وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية، وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب مستجدات العمل القضائي والتشريعي في إمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت حزمة من القرارات التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني، وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين، وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.
واطلعت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، وقررت المضي في إجراءات التجديد، عقب استيفائهم الشروط والمتطلبات المعتمدة.
واستعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية، ويصون حقوق جميع الأطراف.
وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم الاشتراطات اللازمة، وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية، ومساندة المحامين في أداء مهامهم.

أبوظبي
الإمارات
مندوبي مكاتب المحاماة
لجنة شؤون المحامين
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
قضاء أبوظبي
يوسف سعيد العبري
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©