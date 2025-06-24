«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2025» تفتح أبوابها لمبادرات شبابية رائدة

الشارقة (الاتحاد)

تسلط جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الضوء على مبادرات الاتصال المبتكرة، التي تسهم في تمكين الناشئة والشباب، حيث تخصص من بين 23 فئة لجوائزها أربع فئات تستهدف هذه المبادرات، وهي، «فئة الإبداع في الاتصال الموجه للأطفال واليافعين»، «أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي»، إلى جانب فئتين تندرجان تحت فئة «أفضل اتصال يستهدف الشباب»، وهما، «أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب»، و«أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب».

وتفتح الجائزة باب استقبال طلبات المشاركة في دورتها الثانية عشرة حتى 24 يوليو المقبل أمام المؤسسات والهيئات والأفراد على هذه الفئات، إذ يمكن للجهات المؤهلة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وخبراء الاتصال التي أطلقت مبادرات خلال العامين الماضيين التقدم عبر موقع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي https://gca.sgmb.ae/ar.

وقالت علياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تجسّد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي رؤية الإمارة في تمكين الأفراد من لعب دورهم الرئيسي في خدمة المجتمع، ولا سيما الشباب الذين يشكّلون عماد المستقبل. إن تخصيص فئات تستهدف الأطفال واليافعين والمبادرات الشبابية يعكس إيماننا بدور الاتصال كوسيلة فاعلة لتعزيز وعي الأجيال القادمة، ودعم أفكارهم، وبناء قدراتهم».



إبراز التجارب المؤثرة

قالت علياء السويدي: «تلتزم الجائزة بالمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حضارياً وثقافياً يدعم الريادة الفكرية، ويعزز استراتيجيات الاتصال الحكومي محلياً وإقليمياً وعالمياً. وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تواصل الجائزة تسليط الضوء على التجارب المؤثرة، والطاقات الواعدة، والنماذج التي ترسم ملامح واقع مستدام».