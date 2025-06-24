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علوم الدار

تعاون بين «مبادلة للرعاية الصحية» بدبي و«نكستكير»

خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية» بدبي، جزء من مجموعة M42، شراكة استراتيجية مع نكستكير، شركة رائدة في تقديم خدمات التأمين الصحي؛ بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، ودعم جهود الرعاية الوقائية في أنحاء الإمارات.
وقالت صفية المقطري، الرئيسة التنفيذية في دبي والإمارات الشمالية: «نحن سعداء بهذه الشراكة للإمكانات التي تطلقها من أجل صحة المجتمع، فالتعاون مع (نكستكير) لا يقتصر على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا، بل يدعم أيضاً رؤيتنا البعيدة المدى في دمج الرعاية الوقائية في كل مرحلة من مراحل رحلة المريض. فإننا معاً نسهم في تمكين التدخل المبكر، وتحقيق أحسن النتائج».
وقال: كريستيان غريغورفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير: «إننا بهذا التعاون مع (مبادلة للرعاية الصحية) بدبي لا نوسِّع شبكتنا فحسب، بل نعمِّق التزامنا بالحفاظ على صحة مجتمعاتنا. فهذه الشراكة تهدف إلى تمكين الأفراد في دبي من الاهتمام برحلتهم الصحية مبكراً».
وفي إطار هذه الشراكة، واحتفالاً بـ«عام المجتمع» في دولة الإمارات، تطلق مبادلة للرعاية الصحية بدبي بالتعاون مع «نكستكير» مبادرة «الصحة في الصيف»، وهي سلسلة من الفحوص الصحية المجانية المتاحة لأفراد المجتمع عبر أبرز المراكز التجارية في دبي طوال شهري يوليو وأغسطس.
وتشمل هذه الفحوص اختبارات ضرورية تهدف إلى الكشف المبكر عن مشاكل صحية شائعة، وتعزيز العادات الصحية خلال أشهر الصيف.

دبي
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