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علوم الدار

«برنامج القيادات الإعلامية» يختتم زيارة عمل للمملكة المتحدة

«برنامج القيادات الإعلامية» يختتم زيارة عمل للمملكة المتحدة
25 يونيو 2025 01:48

دبي (الاتحاد)

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اختتم «برنامج القيادات الإعلامية» التابع لمجلس دبي للإعلام زيارة عمل استمرت أسبوعاً إلى المملكة المتحدة، شارك خلالها منتسبو البرنامج في سلسلة من اللقاءات والجلسات والأنشطة المكثفة بهدف تبادل المعرفة مع مؤسسات إعلامية عالمية رائدة لتعميق الفهم الاستراتيجي لأهم مستجدات المشهد الإعلامي العالمي، واكتساب المزيد من الخبرات المتعلقة ببناء الثقة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الرسالة الإعلامية، وأساليب صياغة سرديات ناجحة ذات طابع استراتيجي عالي التأثير.
وشارك في الزيارة 25 من مسؤولي الاتصال في الجهات الحكومية في دبي، منتسبي «برنامج القيادات الإعلامية»، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام؛ بهدف إعداد قيادات إعلامية قادرة على صنع رسالة إعلامية متطورة تواكب مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي، وتؤكد مكانتها مركزاً رئيساً لصناعة المستقبل، وتعزز قدرة تلك الكوادر على بناء فرق عمل قوية تمتلك مقومات التميز والكفاءة.
واطلع منتسبو البرنامج، خلال الزيارة، على مجموعة من أفضل الممارسات في فنون القيادة والسياسات المتعلقة بالعمل الإعلامي عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والزيارات الميدانية، تفاعلوا خلالها مع مسؤولي مؤسسات إعلامية عالمية، وإدارات للاتصال الحكومي، ومراكز أبحاث ودراسات، وخبراء تكنولوجيا، كما شملت الزيارة لقاءات مع نخبة من الدبلوماسيين وخبراء الاتصال المتخصصين في الإعلام الدولي.
وشارك منتسبو البرنامج في مناقشات مع عدد من كبار المسؤولين عن قطاع الاتصال الاستراتيجي في الحكومة البريطانية حول سبل تطوير الرسائل الاستراتيجية الفعالة، كما شملت اللقاءات نخبة من الشخصيات البريطانية البارزة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال.
وخلال الزيارة، التقى منتسبو برنامج «برنامج القيادات الإعلامية» مسؤولي مؤسسة «تومسون»، وتناول اللقاء استعراض أهم ملامح التحولات التي يشهدها الإعلام العالمي، وأهم مستجدات ومظاهر هذا التطور. 

المملكة المتحدة
الإمارات
دبي
القيادات الإعلامية
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