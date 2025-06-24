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علوم الدار

«الوطني للتأهيل» يؤكد التزامه بدوره الاستراتيجي في مكافحة الإدمان

مبنى المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن جهود وطنية متواصلة لترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية والعلاج والتأهيل، يشارك المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف الـ26 من يونيو من كل عام.
وبهذه المناسبة، أطلق المركز سلسلة من الفعاليات التوعوية وورش العمل والندوات الموجهة إلى فئات مختلفة من المجتمع، إلى جانب حملات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى رفع الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية داخل الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.
وتتضمن مشاركة المركز مجموعة من الفعاليات الميدانية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، من أبرزها «ملتقى الوقاية من المخدرات 2025» الذي يُقام تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن» في جاليريا مول بجزيرة المارية في أبوظبي، بتنظيم من وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، ويشهد الملتقى سلسلة من الورش التثقيفية والفعاليات التفاعلية الموجهة للأسر والشباب.
وأكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يمثل دعوة عالمية لتكثيف الجهود في سبيل الوقاية من هذه الآفة وتعزيز التضامن المجتمعي لحماية الأفراد». 

مكافحة الإدمان
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