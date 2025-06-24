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«أبوظبي للطفولة المبكرة» تحصد جائزة «أماكن العمل الملهمة»

سناء سهيل
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، لتُصنّف بذلك ضمن أفضل الجهات في المنطقة التي تتبنى نهجاً يضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتُمنح هذه الجائزة من قبل مجموعة «أماكن العمل الملهمة»، تكريماً للمؤسسات الرائدة التي تُعزّز جهودها لترسيخ ثقافات عمل شاملة، وهادفة، ومحفّزة.
وتمّ اختيار الهيئة من بين نخبة من المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نالت الجائزة تقديراً لالتزامها بتوفير بيئة عمل محفّزة تدعم تطوّر وتمكين الكفاءات. وجاء الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتراضي أُقيم في 4 يونيو 2025.
وبهذه المناسبة، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تُمثل هذه الجائزة انعكاساً للإلهام الذي نستمده يومياً من الأطفال الذين نعمل من أجلهم، والذين كان لإبداعهم وخيالهم ومرونتهم الأثر الأكبر في تشكيل رؤيتنا وتوجيه جهودنا لبناء بيئة عمل ملهمة ومحفّزة. ونحن ملتزمون دائماً بترسيخ ثقافة عمل تواكب الشغف والفضول والقوة عند الصّغار».
وأضافت معاليها: «يأتي هذا التكريم اليوم، والذي يُمثل لحظة فخر واعتزاز لفريق عملنا، ليؤكّد صواب هذا التوجّه، ويُذكّرنا بأن إعداد بيئة عمل بنفس القدر من الاهتمام والإبداع اللذين نوليهما لتنمية وتعزيز الطفولة المبكرة، سيُمكّننا حتماً من تحقيق إنجازات استثنائية وغير مسبوقة».
وقد تأسست هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عام 2019، بهدف دعم نمو الطفل وصحته على النحو الأمثل، بدءاً من المراحل الأولى من الحمل وحتى سن الثامنة. وتلعب ثقافتها الداخلية، القائمة على الثقة والشمولية والرؤية المشتركة، دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكار، وإحداث تغييرات مستدامة في برامجها المتعلقة بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، ودعم الأسرة، والتعليم المبكر.

مبادرات ملهمة
من المبادرات التي أصبحت جزءاً من ثقافة مكان العمل، وألهمت عدداً من الجهات الأخرى في أبوظبي لتبنّيها، أيام الجمعة الخالية من الاجتماعات، وأيام الاستكشاف، وسياسة حظر التواصل المتعلق بالعمل بعد ساعات العمل وخلال عطلات نهاية الأسبوع، إلا في حالات الضرورة القصوى. كما تقوم الهيئة بتزويد كل موظف جديد بدليل إرشادي حول ثقافة العمل، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية، بالإضافة إلى إعداد تجربته ورحلته المهنية بعناية فائقة من مرحلة التوظيف وحتى آخر يوم عمل له.
ومع احتفالها بعامها العاشر، تُعدّ جوائز «أماكن العمل الملهمة» من أبرز الجوائز العالمية المرموقة التي لا تعتمد على الاستبيانات، بل تُكرّم المؤسسات التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها ومحوراً لجميع أعمالها. ويتم تقييم المؤسسات المشاركة استناداً إلى ست ركائز أساسية.

أبوظبي للطفولة المبكرة
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
سناء سهيل
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