الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» ينظّم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

الفريق البحثي خلال العرض التعريفي (وام)
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 اليوم.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام ومحاوره، شمل التشريعات المنظمة ذات الصلة بالصحة الإنجابية، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

الإنجاب
مجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©