«الوطني» ينظّم ملتقى تمهيدياً لمناقشة سياسة الحكومة بشأن معدلات الإنجاب

أبوظبي (وام)

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 اليوم.

وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول الموضوع العام ومحاوره، شمل التشريعات المنظمة ذات الصلة بالصحة الإنجابية، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.