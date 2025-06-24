تعاون بين «أميركية الشارقة» و«إتش إن دبليو»

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت الجامعة الأميركية في الشارقة اتفاقية مع شركة «إتش إن دبليو للاستشارات الإدارية والبحثية»، في إطار برنامج «النخبة» التابع لكلية الهندسة؛ بهدف تمكين طلبة الكلية من اكتساب خبرات ميدانية حقيقية في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، تتيح الشركة فرص تدريب سنوية لطلبة كلية الهندسة، بالإضافة إلى إشراف مشترك على مشاريع التخرج والبحوث المختارة، وتنظيم جلسات حوارية وورش عمل يقدمها خبراء من «إتش إن دبليو»، إلى جانب المشاركة في مبادرات بحثية وتطويرية مرتبطة بالمقررات الأكاديمية.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، إن هذه الشراكة تعكس التزام الكلية بدمج الخبرات العملية في التعليم الأكاديمي، مشيراً إلى أهمية فتح آفاق عملية أمام الطلبة تمنحهم المهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل المعاصرة، التي تتطلب مرونة وابتكاراً مستمرين.

من جانبه، أكد الدكتور حسن خضير، المدير التنفيذي لشركة «إتش إن دبليو»، أن التعاون مع الجامعة يأتي امتداداً لعلاقة طويلة مع خريجيها، مشيداً بمستوى طلبة الهندسة الصناعية، الذين أثبتوا كفاءة عالية في سوق العمل، موضحاً أن الشراكة تندرج ضمن نهج الشركة القائم على الابتكار المشترك، وتطوير حلول قائمة على أبحاث تركز على المتعاملين، بما يسهم في الارتقاء بأداء الجهات الحكومية.

وأضاف: إن الشركة ستقدّم خصومات خاصة على برامجها التدريبية لطلبة الجامعة، كما ستشارك فرص العمل المتاحة لديها مع الخريجين وطلبة الماجستير، دعماً لمسيرتهم المهنية.

وتُعد شركة «إتش إن دبليو» من المؤسسات الاستشارية الرائدة في مجال تطوير الخدمات الحكومية، حيث تعمل على تصميم وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة المؤسسية في القطاع العام.