الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» وقنصل كوريا يستعرضان التعاون البحثي

القنصل الكوري والحضور خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
وفد من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يبحث أفق التعاون مع «مركز الاتحاد للأخبار»

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية مع تشوي يونغ جون، قنصل عام جمهورية كوريا في أبوظبي، دور البحث العلمي وأهميته في تعزيز الحوار، إضافة إلى سُبل التعاون البحثي المشترك بين «تريندز»، والمراكز البحثية والعلمية الكورية.
وفي بداية الجلسة التي شارك فيها سونغ إيل كوانغ، الباحث والأستاذ في معهد سوغانغ يورو-مينا، أطّلع فهد المهري الباحث الرئيس، ورئيس قطاع مكتب دبي، القنصل الكوري على أنشطة وفعاليات وإدارات وأقسام المركز، والخدمات التي يقدمها في المجال البحثي حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم المهتمين والباحثين والأكاديميين.
وقد أثنى القنصل العام لكوريا على ما يقدمه مركز «تريندز» من آراء وبحوث مفيدة ودراسات ارتقت به إلى مصافّ أهم المراكز البحثية المرموقة على مستوى العالم، وبات مرجعاً في العديد من القضايا.
كما أشاد بدور مكتب «تريندز» في كوريا، مشدداً على أهمية إقامة علاقات تعاون بين «تريندز» والمراكز البحثية والأكاديمية في كوريا، عبر إقامة الفعاليات العلمية ونشر الدراسات البحثية المشتركة.
جرى، خلال الحوار، بحث سُبل مدّ جسور التعاون، وعقد الشراكات المثمرة في المجال البحثي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات معرفية مشتركة، تعزز قيم التسامح والمحبة، وتنشر ثقافة السلام، بما يحقق الاستقرار والسعادة لسائر بلدان العالم.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
قنصل كوريا
جمهورية كوريا
أبوظبي
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©