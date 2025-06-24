«تريندز» وقنصل كوريا يستعرضان التعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في جلسة حوارية مع تشوي يونغ جون، قنصل عام جمهورية كوريا في أبوظبي، دور البحث العلمي وأهميته في تعزيز الحوار، إضافة إلى سُبل التعاون البحثي المشترك بين «تريندز»، والمراكز البحثية والعلمية الكورية.

وفي بداية الجلسة التي شارك فيها سونغ إيل كوانغ، الباحث والأستاذ في معهد سوغانغ يورو-مينا، أطّلع فهد المهري الباحث الرئيس، ورئيس قطاع مكتب دبي، القنصل الكوري على أنشطة وفعاليات وإدارات وأقسام المركز، والخدمات التي يقدمها في المجال البحثي حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم المهتمين والباحثين والأكاديميين.

وقد أثنى القنصل العام لكوريا على ما يقدمه مركز «تريندز» من آراء وبحوث مفيدة ودراسات ارتقت به إلى مصافّ أهم المراكز البحثية المرموقة على مستوى العالم، وبات مرجعاً في العديد من القضايا.

كما أشاد بدور مكتب «تريندز» في كوريا، مشدداً على أهمية إقامة علاقات تعاون بين «تريندز» والمراكز البحثية والأكاديمية في كوريا، عبر إقامة الفعاليات العلمية ونشر الدراسات البحثية المشتركة.

جرى، خلال الحوار، بحث سُبل مدّ جسور التعاون، وعقد الشراكات المثمرة في المجال البحثي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات معرفية مشتركة، تعزز قيم التسامح والمحبة، وتنشر ثقافة السلام، بما يحقق الاستقرار والسعادة لسائر بلدان العالم.