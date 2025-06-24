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علوم الدار

تبادل طلابي بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» والصين

خلال استقبال الوفد الصيني (من المصدر)
25 يونيو 2025 01:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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استقبلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مقرها بأبوظبي، مستشار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دينغ فان، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير الجامعة، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز برامج التبادل الطلابي بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات الصينية، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي، وتيسير سبل التحاق الطلبة الصينيين بالجامعة، بما يسهم في توطيد علاقات الشراكة بين الجانبين.
واطلع دينغ فان، على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية وتجربتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، وتعرف على مبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجهودها في هذا الصدد، وتعرف أيضاً على جهود الجامعة ومبادراتها في استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش، والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب الصيني، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد، وقال إن زيارة مستشار السفير الصيني السيد دينغ فان تأتي في إطار رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها، وأكد أن الزيارة تعتبر مقدمة لتبادل الخبرات والمعارف والتواصل الثقافي والحضاري مع الجانب الصيني مستقبلاً.
من جانبه، أشاد دينغ فان بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة السلام والتسامح ونشرها وسط المجتمعات البشرية، وقال إن هذه التجربة فريدة، وتنم عن حرص دولة الإمارات ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية على خدمة قضايا السلام والاستقرار في العالم، من خلال القوة الناعمة التي تمتلكها وتسخرها لمصلحة الشعوب المحبة للسلام والوئام والعيش المشترك.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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محمد بن خليفة آل نهيان
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