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علوم الدار

رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
24 يونيو 2025 23:25

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي مع كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين أهمية دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها. 

وتطرق الاتصال إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، معربين عن تمنياتهما أن يكون خطوة باتجاه استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والعودة إلى مسار الحوار والحلول الدبلوماسية التي تعد السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الصديقين.

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