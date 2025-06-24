فريق بـ «خليفة الطبية» يُنقذ حياة طفل في الرابعة

أبوظبي (وام)

تحتفل مدينة الشيخ خليفة الطبية (SKMC)، إحدى منشآت «صحة»، التابعة لـ «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بتعافي طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بعد إصابته بفشل تنفسي حاد مهدد للحياة نتيجة التهاب رئوي فيروسي. وتمثل هذه الحالة مثالاً قوياً لما يمكن تحقيقه من خلال الرعاية الطبية المتقدمة ونهج الفريق الطبي متعدد التخصصات.

واستقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية الطفل في حالة حرجة جداً ناتجة عن فشل تنفسي حاد ناجم عن التهاب الرئوي فيروسي، أدى إلى مضاعفات استدعت حاجته إلى تدخلات طبية متقدمة لإنقاذ حياته.

وبالتنسيق مع مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، الذي يتولى الإشراف وتعزيز جهود تقديم خدمات تقنية دعم الحياة خارج الجسم المعروفة بالإيكمو (ECMO) في الإمارة باعتبارها من التقنيات الحيوية المنقذة للحياة، سارع فريق الخبراء في مدينة الشيخ خليفة الطبية إلى تنفيذ تقنية الإيكمو، وهي الأكسجة الغشائية خارج الجسم، التي تتيح للدم تبادل الغازات خارج الجسم، متجاوزاً القلب والرئتين، لتأدية وظائفهما مؤقتاً في تزويد الجسم بالأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. ويساعد ذلك القلب والرئة على الراحة والتماثل للشفاء.

وعلى رغم تعقيد المسار العلاجي والمضاعفات العلاجية المصاحبة المحتملة كجلطات المجرى التنفسي وقصور الاستجابة الوعائية، خضع الطفل لعدة تغييرات وتحويلات في إجراءات الإيكمو، بالإضافة إلى العمليات الجراحية المساندة كإصلاح الناسور القصبي الجنبي واستئصال الفص السفلي الأيسر من الرئة، وذلك لمعالجة المضاعفات المستمرة من استرواح الصدر وتضرر الرئة.

كذلك إلى جانب الأكسجة الغشائية خارج الجسم، استخدم الفريق العلاجي تهوية التذبذب عالي التردد (HFO)، ووضعية الانبطاح لتحسين وظائف الرئة، وتنظير القصبات المتكرر لإزالة الجلطات من المجرى التنفسي.

وعلى مدار ما يقارب أربعة أشهر من الإقامة في وحدة العناية المركزة، استقر الطفل تدريجياً وتمكن من اجتياز تجربة ناجحة لفصل الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وفي النهاية خرج من المستشفى في حالة مستقرة.

وأعرب الدكتور خوان بابلو مونتيل، اختصاصي جراحة قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، عن فخره بجهود الفريق وبهذا الإنجاز المعقد قائلاً: «نحن فخورون للغاية بجهود فريقنا وبالتعافي المذهل لهذا الطفل. تُظهر هذه الحالة أهمية النهج متعدد التخصصات في التعامل مع الحالات الطبية المعقدة». وتعكس هذه القصة المؤثرة عزيمة المريض الصغير وتفاني الفريق الطبي في تقديم الرعاية.

وقد ساهم في هذا النجاح فريق متكامل من الأطباء، والجراحين، وأطباء عناية مركزة، وأخصائيي الأكسجة الغشائية خارج الجسم، ومعالجي تنفس وممرضين، وفرق دعم رعاية الأطفال، عكس التزامهم بالجودة والابتكار وإرادة لا تلين في السعي نحو إنقاذ الحياة حتى في أصعب الحالات.

وتُجسد هذه الحالة أيضاً مزايا النموذج العلاجي الشامل في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذي يجمع بين التكنولوجيا المستندة إلى الأدلة والتعاون المستمر والرعاية الرحيمة. وبغض النظر عن العمر، فإن حالة هذا الطفل دليل حي على سعي دولة الإمارات نحو رعاية صحية عالمية المستوى وتحقيق أفضل النتائج.

يُعد هذا الطفل الشجاع البالغ من العمر أربع سنوات رمزاً للأمل والقوة، وكل ما يمكن أن يتحقق من خلال رعاية متخصصة تعتمد على العمل الجماعي.