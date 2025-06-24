أمير قطر يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عُقِد في دولة قطر.



جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل المحافظة على استقرار المنطقة وأمنها، والتأكيد على الحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف القضايا.



ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة قطر وشعبها دوام الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.



من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.