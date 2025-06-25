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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موزمبيق بذكرى استقلال بلاده
25 يونيو 2025 09:29

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة دانييل شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دانييل شابو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماريا بينفيندا ليفي، رئيسة وزراء جمهورية موزمبيق.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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