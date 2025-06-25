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عيادة متخصصة بصحة المسافرين في «شخبوط الطبية»

عيادة متخصصة بصحة المسافرين في «شخبوط الطبية»
25 يونيو 2025 13:04

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، إحدى ‏المنشآت الطبية التابعة لمجموعة ‏‎»‎بيورهيلث»، اليوم، افتتاح عيادة جديدة متخصصة في صحة المسافرين، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للمسافرين من الدولة وإليها، بما يساهم في تعزيز صحتهم ودعم سلامة المجتمع بشكل عام.وتساهم الاستشارات الوقائية المقدمة في عيادة صحة المسافرين في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بشكل فعّال، في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر، حيث توفر العيادة خدمات طبية شاملة تغطي مرحلتي قبل السفر وبعده، وتهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالسفر والتعامل معها بكفاءة، وذلك من خلال كادر طبي متعدد التخصصات يضم أطباء الأمراض المعدية، وممرضي طب السفر، والصيادلة، وموظفي المختبر. وقال الدكتور زاهر بابكر، استشاري، رئيس قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نحرص في مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ترسيخ معايير التميز في الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، إذ يؤكد افتتاح عيادة صحة المسافرين المتخصصة على ريادتنا في طب السفر والمناطق الحارة، حيث نوفر من خلالها رعاية شاملة وخبرة طبية متخصصة تمكن الأفراد من الاستعداد الجيد للسفر، وتعزيز وقايتهم وثقتهم، مما يضمن لهم راحة البال طوال فترة السفر وبعد عودتهم». تقدم عيادة صحة المسافرين خدمات تشمل الاستشارات قبل السفر، وإرشادات صحية قائمة على الأدلة، مصممة وفقاً لوجهة السفر والحالة الصحية لكل مسافر، بما يضمن تلبية احتياجاته الصحية على نحو دقيق يتماشى مع مسار رحلته. كما توفر العيادة اللقاحات الأساسية للسفر الدولي، مثل لقاح الحمى الصفراء، ولقاح التهابات المكورات السحائية، وذلك بناءً على تقييم دقيق للمخاطر الصحية المرتبطة بكل وجهة سفر. وتشمل الخدمات الوقائية التي تقدمها العيادة الحماية من الأمراض المعدية مثل الملاريا، إلى جانب الوقاية من أمراض غير معدية مثل داء المرتفعات. كما تعتبر فحوص ما بعد السفر جزءاً أساسياً من خدمات العيادة، وتشمل فحصاً سريرياً متخصصاً وتشخيصاً دقيقاً للحالات المرتبطة بالحمى أو التعرض لمخاطر صحية محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح العيادة إجراء فحوص اللياقة الطبية المعتمدة، التي تطلبها السفارات الأجنبية في دولة الإمارات. وتستقبل العيادة جميع فئات المسافرين الدوليين، والأفراد الذين يحتاجون إلى شهادات طبية رسمية للسفارات. وحرصاً من مدينة الشيخ شخبوط الطبية على ضمان رحلة سفر آمنة ومريحة، تتعاون بشكل وثيق مع شركائها من الشركات والسفارات وشركات التأمين لتقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم للمسافرين. وتجدر الإشارة إلى أن العيادة تتمتع بموقع مميز ضمن قسم العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ويمكن حجز استشارة صحية فيها عبر قنوات عدة تشمل رقم واتساب مخصص، والموقع الإلكتروني، وتطبيق صحة، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات على الرقم 8007762.

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المصدر: وام
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
بيورهيلث
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