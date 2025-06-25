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القرية العالمية تفتح باب التقديم لفئتي المتاجر وخدمات الضيوف لموسمها الـ 30

القرية العالمية تفتح باب التقديم لفئتي المتاجر وخدمات الضيوف لموسمها الـ 30
25 يونيو 2025 14:03

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، اليوم عن فتح باب التقديم لفئتي المتاجر وخدمات الضيوف للموسم الـ 30 المرتقب. وقد اختتمت الوجهة موسمها الـ29 بعد تسجيلها لرقم قياسي جديد باستقبالها 10.5 مليون ضيف، حيث تدعو الوجهة أصحاب الأعمال للانضمام إلى موسم يعد الأضخم في تاريخها.

وتشكل المتاجر في القرية العالمية فرصة مثالية للساعين إلى إطلاق أو توسيع أعمالهم التجارية، حيث تتيح لهم فرصة الوصول إلى الملايين ال من مختلف أنحاء العالم. كما توفر خدمات الضيوف فرصة استثنائية للراغبين في تقديم تجارب لا تضاهى، مدعومة ببنية تحتية متكاملة ودعم مميز من الوجهة.

وتؤكد القرية العالمية بهذا التزامها الراسخ بتوفير البيئة المثالية والدعم الكامل وفرص النمو للشركات في مجالي التجزئة والخدمات، بالتوازي مع استعراض ثقافات وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم. وتدعو الراغبين في الانضمام إلى الموسم الثلاثين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني: business.globalvillage.ae.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرية العالمية
دبي
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