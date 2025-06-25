الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تنفذ حملة ميدانية على الحدائق والمنتزهات

بلدية أبوظبي تنفذ حملة ميدانية على الحدائق والمنتزهات
25 يونيو 2025 14:47

ترسيخاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً لوعي أفراد المجتمع بالتعليمات والإرشادات العامة للحدائق، نفذت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، حملة على الحدائق والمنتزهات داخل مدينة أبوظبي وخارجها، لتوعية الزوار بأهمية القيام بدورهم في الحفاظ على الحدائق، والمساهمة في تعزيز استدامتها، وجودتها، وكفاءتها، وذلك ضمن إطار مبادرة (دارنا مسؤوليتنا).

وشهدت الحملة زيارات ميدانية للعديد من الحدائق والمنتزهات في مختلف المناطق، لتوعية مرتاديها من كافة شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على هذه المرافق الحيوية وتجهيزاتها، وعلى نظافتها ومظهرها العام، لتبقى بكامل كفاءتها، وتساهم في إسعاد الجميع.

وتضمنت الحملة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، تقديم عدد من الورش التوعوية لزوار الحدائق، لحثهم على قراءة واتباع التعليمات والإرشادات العامة في الحدائق، والحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري، وتجنب المخالفات، واتباع السلوكيات الإيجابية.

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي توعي شركات البناء بمتطلبات السلامة والصحة المهنية
أبوظبي.. لوحة مضيئة

كما عمل مفتشو البلدية على نشر الوعي المجتمعي بين زوار الحدائق بالاستخدام الأمثل لهذه المرافق المجتمعية، ونشر ثقافة الالتزام بالتعليمات العامة للحدائق، ورفع الوعي بلوائح البلدية، وبالمخالفات المترتبة على إتلاف المرافق والأصول العامة، وكذلك حث الزوار على الالتزام بقوانين وإرشادات زيارة الحدائق، للمحافظة على نظافتها ومظهرها العام.

هذا وقد واكب الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتوعية أفراد المجتمع بضرورة القيام بدورهم في الحفاظ على الحدائق وتجهيزاتها، وغرس هذه القيم في نفوس الأبناء والأجيال الناشئة، للحفاظ على هذه المرافق المجتمعية، التي تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز جودة الحياة، وإسعاد مرتاديها من مختلف شرائح وأفراد المجتمع. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بلدية أبوظبي
الحدائق
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©