"أبوظبي للدفاع المدني" تطلق نظام "حصّنتك" لحماية المنازل وتعزيز الاستجابة

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إطلاق حملة "حصّنتك للمنازل" تحت شعار: "اجعل الاستجابة أسرع من الخطر" وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "إي آند الإمارات" بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية إلزامية تطبيق نظام "حصّنتك" في جميع المنازل السكنية في إمارة أبوظبي، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع جاهزية المنازل وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ بما ينعكس مباشرة على حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

شهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لمحاور المبادرة شمل الإطلاق الرسمي لمنصة "حصّنتك أبوظبي"، التي تتيح التسجيل المباشر للمواطنين والمقيمين مع تسليط الضوء على تكامل النظام مع اشتراطات تراخيص البناء الجديدة، وشرح بنود اللائحة التنظيمية والغرامات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال.

وأكد المقدم مهندس حسن علي الكثيري، مدير مشروع حصّنتك، مدير مكتب رئيس هيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال المؤتمر الصحفي أن الحملة تُجسد التوجه الاستراتيجي لحكومة أبوظبي نحو الانتقال من الاستجابة إلى الوقاية، من خلال بناء منظومة ذكية متكاملة تُسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع كفاءة التدخل السريع.

وقال إن النظام يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس حرص القيادة على ترسيخ أعلى معايير السلامة المجتمعية، داعياً أصحاب المنازل إلى المبادرة بالتسجيل في النظام عبر المنصة الرسمية والاستفادة من التسهيلات المتاحة، انطلاقاً من دورهم المحوري في حماية أسرهم والمجتمع.

من جانبه، أوضح قاسم الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المستفيدين في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن الشراكة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني تُجسد نموذجاً فعّالاً للتكامل الحكومي الهادف إلى تعزيز سلامة المجتمع ورفاهيته.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق برامجها لتشمل الجوانب الوقائية، من خلال دعم توفير نظام الإنذار المبكر «حصّنتك» في مساكن الأسر المستفيدة، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي ويأتي ذلك بالتزامن مع عام المجتمع ليؤكد التزام الهيئة بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في التنمية الاجتماعية المستدامة وفي بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لجميع أفراد المجتمع.

وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين الحارثي، مدير إدارة تنظيم أعمال البناء بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، إن نظام "حصّنتك" يشكل نقلة نوعية في تعزيز معايير الوقاية والسلامة ضمن منظومة تراخيص البناء في الإمارة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على دمج اشتراطات النظام ضمن مراحل تخطيط وتنفيذ المباني السكنية، بما يضمن التزاماً استباقياً باللوائح الوقائية منذ مراحل الإنشاء الأولى.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء مدن أكثر أماناً واستدامة، وترسيخ ثقافة السلامة عنصرا أساسيا في التخطيط الحضري المتكامل.

بدوره، أشار عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وكبار الشخصيات في "إي آند الإمارات"، إلى أن المؤسسة تفخر بدعمها لمبادرة "حصّنتك للمنازل" من خلال تسخير حلولها التقنية ومنصاتها الرقمية لتوفير نظام ذكي وفعّال للإنذار المبكر يربط المنازل مباشرة بغرف العمليات المركزية، مؤكداً أن هذه الشراكة تنسجم مع التزام "إي آند" بدعم التحول الرقمي للقطاع الحكومي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات، بما يتماشى مع أولويات حكومة أبوظبي في بناء مجتمع أكثر أماناً واستجابة.