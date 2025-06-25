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رئيس الدولة يمنح سفير لبنان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير لبنان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
25 يونيو 2025 20:56

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" سعادة فؤاد شهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.
ويأتي منح السفير هذا الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير الوسام، خلال استقباله له اليوم في أبوظبي.
وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنيا على جهوده في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات.
من جانبه، أعرب سعادة فؤاد شهاب دندن عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بسياسة سموه الحكيمة، والدور البارز الذي يضطلع به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أكد سعادته على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين ، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة، لما لقيه من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.

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المصدر: وام
لبنان
وسام الاستقلال
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