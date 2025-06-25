«برجيل القابضة» تبحث في القاهرة سبل التعاون بمجال الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مقر الوزارة بالقاهرة، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعميق التعاون العالمي في مجال الرعاية الصحية ما بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وجرت المحادثات الاستراتيجية بحضور معالي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان في مصر، وركزت على عمليات شركة برجيل القابضة وإدارتها لوحدة زراعة نخاع العظم في مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالقاهرة، كما تناولت المحادثات تعزيز فرص الاستثمار وبناء شراكات مستدامة في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأشار معالي الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الشراكة مع شركة برجيل القابضة الإماراتية لإدارة وتشغيل خدمات زراعة نخاع العظم في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تتماشى مع جهود وزارة الصحة والسكان للنهوض بزراعة نخاع العظم وخدمات العلاج المناعي الموجه في مصر، كما تدعم الأهداف الأوسع نطاقاً المتمثلة في تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، وتشجيع السياحة العلاجية، وتقديم خدمات عالية الجودة.

وأكد معاليه أن هذا التعاون سيسهم مع شركة برجيل القابضة في تنفيذ مشروع السجل الوطني لزراعة نخاع العظم.

من جانبه، أكد الدكتور شمشير أن التعاون مع الحكومة المصرية يُمثل فرصةً لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لزراعة نخاع العظم والعلاج المناعي المُوجَّه، من خلال الاستفادة من خبرتها في السياحة العلاجية، وموقع مصر الاستراتيجي، وتكاليفها التنافسية لجذب المرضى من مختلف البلدان.

كما ركز اللقاء على سبل التعاون في التدريب الطبي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة من خلال المؤتمرات العلمية ومبادرات التطوير المهني، وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز البحث السريري، وتوطين إنتاج الأدوية والأمصال، ودعم تصنيع الأجهزة الطبية بدعم إماراتي في مصر.

وفي نهاية اللقاء، وجَّه الدكتور شمشير الشكر إلى معالي وزير الصحة المصري على دعمه لفرص الاستثمار في مصر، مؤكداً التزام المجموعة بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شراكات استراتيجية.

وقال: «تتوافق أهدافنا بشكل وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية في مصر، ولا سيما رؤيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للتميز في علاج الأورام وزراعة نخاع العظم. ومن خلال دمج خبرات برجيل السريرية والبحثية والتدريبية في النظام المحلي، نهدف إلى الارتقاء بمعايير الرعاية وتعزيز القدرات في التشخيص المتقدم والطب الجزيئي، ونؤمن بأن التعاون الدولي بين أنظمة الرعاية الصحية أمر حيوي لمهمتنا الأوسع المتمثلة في تعميم الوصول إلى الرعاية المعقدة».