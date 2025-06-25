تفاهم بين «عجمان التخصصي» والنادي السوداني

عجمان (الاتحاد)

وقع مستشفى عجمان التخصصي العام مذكرة تفاهم مع النادي السوداني في عجمان، بهدف دعم جهود الرعاية الصحية لأعضاء النادي في الإمارة.

وجرى توقيع المذكرة في مقر مستشفى عجمان التخصصي العام، بحضور فادي شحادة، المدير العام للمستشفى، وعوض محمد البشير، رئيس مجلس إدارة النادي السوداني بعجمان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المستشفى الرامية إلى تعزيز دوره المجتمعي، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم خصومات خاصة على الخدمات الطبية للحالات المحالة من النادي، إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات صحية وتوعوية تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض.