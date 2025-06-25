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علوم الدار

«برجيل» و«أكسيوم سبيس» تقودان مبادرة لأبحاث السكري في الفضاء

«برجيل» و«أكسيوم سبيس» تقودان مبادرة لأبحاث السكري في الفضاء
26 يونيو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت مبادرة بحثية مبتكرة في مجال الصحة إلى الفضاء، ضمن مهمة أكسيوم Ax-4، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وتُعدّ مبادرة «سويت رايد»، ثمرة تعاون مشترك بين برجيل القابضة، وشركة أكسيوم سبيس، حيث تهدف إلى إحداث تحوّل جوهري في مستقبل الرحلات الفضائية، عبر استكشاف إمكانية مشاركة رواد فضاء مصابين بداء السكري المعتمد على الأنسولين - وهي فئة طالما اعتُبرت غير مؤهلة للسفر إلى الفضاء.
وسيجري طاقم دولي مكوّن من أربعة أفراد، على مدار 14 يوماً، أبحاثاً وتجارب تقنية في مجال الجاذبية الصغرى، مما يُسهم في التقدم العلمي في مجموعة من التخصّصات، وستستخدم الدراسة أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs)، التي أصبحت المعيار المُعتمد لمراقبة الجلوكوز لدى مرضى السكري، وسيتم اختبار هذه الأجهزة لضمان دقتها في ظروف الجاذبية الصغرى، مما يوفر بيانات آنية تدعم صحة رواد الفضاء المصابين بداء السكري.
كما ستستخدم بروتوكولات ما قبل الرحلة، وأثناءها، وما بعدها أساليب اختبار متنوعة.

شركة أكسيوم
الإمارات
السكري
داء السكري
الرحلات الفضائية
الفضاء
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