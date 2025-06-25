«اللجنة الاستشارية للفضاء» تناقش الاستعدادات للمشاركة في «دبي للطيران 2025»

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الاستشارية للفضاء، التابعة لمعرض دبي للطيران اجتماعها التمهيدي الأول لمناقشة الاستعدادات لأكبر مشاركة فضائية في تاريخ المعرض، وذلك قبيل انطلاق فعاليات نسخته التاسعة عشرة، التي تُنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دبي وورلد سنترال خلال الفترة ما بين 17 و21 نوفمبر2025.

ويحظى المعرض بدعم من مطارات دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ووزارة الدفاع، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ووكالة الإمارات للفضاء.

وتضم اللجنة التوجيهية، برئاسة المهندس سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وشركة سبيس 42، وشركة «فضاء» التابعة لمجموعة «إيدج»، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ومجموعة «تاليس»، وإيرباص للدفاع والفضاء، ومجلس تسويق خدمات الدفاع، وسيمونيتا دي بيبو، وإنفورما ماركتس. وقال المهندس سالم بطي القبيسي: «إنَّ معرض دبي للطيران 2025، يشكّل اليوم منصة استراتيجية مهمة لتطوير قطاع الفضاء الوطني، حيث يوفّر فرصة متفردة لعرض القدرات الوطنية والتقنيات المتقدمة، التي تمكّننا من تعزيز حضورنا العالمي في هذا المجال الحيوي».

وأضاف، «أن اللجنة الاستشارية للفضاء تتجاوز مفهوم المعارض التقليدية لتصنع منصة تفاعلية حقيقية تجسد الاستراتيجية الوطنية للفضاء من خلال تحويلها إلى برامج ومشاريع عملية، تسهم في دعم المبادرات الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031، والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه دولة الإمارات». وتابع: «نسعى من خلال هذا الحدث الاستثنائي إلى بناء شبكة متكاملة من الشراكات الدولية النوعية، إلى جانب تسليط الضوء على القدرات الوطنية، وتفعيل مسارات تجارية جديدة في مجال الفضاء، بما يعكس التزامنا بالتخطيط الشمولي والاستشرافي الهادف إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الفضاء».

من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يُسعدنا في مركز محمد بن راشد للفضاء أن نُسهم في دعم الأجندة الطموحة لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، بما يعكس أولوياتنا الوطنية، ويُعزز من آفاق التعاون الدولي والتميّز العلمي». وأضاف: «نسعى من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران 2025 إلى تسليط الضوء على ما حققه المركز من إنجازات في مجالي رصد الأرض واستكشاف الفضاء، كما ندعو المجتمع العلمي العالمي إلى مواكبة رؤية دولة الإمارات والانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل فضائي مستدام ومبتكر».

وبدوره، قال تيم هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: «يلعب قطاع الفضاء دوراً محورياً في دفع عجلة التقدم في صناعة الطيران، ويجسّد تطوّر معرض دبي للطيران هذا الترابط، حيث من المرتقب أن تسجّل نسخة هذا العام أكبر مشاركة لقطاع الفضاء في تاريخ المعرض»، مؤكداً «سنعمل من خلال شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات المعنية، على توفير منصة ملهمة تجمع الحكومات ورواد القطاع والمبتكرين، بهدف تعزيز الاستثمارات، وتوسيع نطاق الشراكات، وبناء القدرات في قطاع الفضاء العالمي».

وخلال اجتماع اللجنة، أكدت الجهات المعنية التزامها المشترك بتعزيز أطر التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة العاملة في مختلف مجالات قطاع الفضاء، بما يشمل التصنيع، والاستكشاف، وتطبيقات البيانات الفضائية. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى استعراض القدرات المتنامية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال الفضاء عبر تحفيز الابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. وتتميّز الدورة التاسعة عشرة من معرض دبي للطيران 2025، بأكبر مسار فضائي في تاريخ الحدث، يتضمن جناحاً متخصصاً لقطاع الفضاء، ومؤتمراً يمتد على مدار يومين.

وسيشهد المعرض عروضاً مبتكرة لتقنيات الفضاء والبعثات الفضائية المستقبلية، إلى جانب جلسات نقاشية تفاعلية مع قادة قطاع الفضاء الدوليين، واجتماعات رفيعة المستوى بين الوفود، ويُعد المعرض منصة رائدة للشركات الناشئة وطلبة الجامعات لاستعراض ابتكاراتهم، كما يقدم لهم فرصاً مميزة لتعزيز أعمالهم ومشاريعهم من خلال لقاءت مع المستثمرين وبرامج الإرشاد ومسابقات عرض أفكار الشركات الناشئة وغيرها من الفرص.